Messina – Negramaro, Alberto Urso, Mario Venuti, l’orchestra di Renzo Arbore, Mario Incudine, Nate Martin, Tony Canto, il soprano Chiara Taigi: sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti di 8 concerti – evento che confermano Messina “capitale” della musica anche per le prossime Festività natalizie.

Un cartellone molto ricco promosso dall’amministrazione comunale e che comprende complessivamente 65 esibizioni musicali oltre l’allestimento di 15 presepi, 6 mercatini, 25 spettacoli teatrali, 45 iniziative per bambini, 30 serate d’intrattenimento e 5 mostre fino all’8 gennaio. Con la musica si parte domenica 18 con Matthew Lee in “Back to rock & Love Tour”: ingresso gratuito al Duomo alle ore 21, sul palco allestito sotto il Campanile, dove già nello scorso Natale e in estate si erano esibiti nomi del calibro di Achille Lauro, Carmen Consoli, Clementino e tanti altri, ora la piazza è pronta per far vivere l’atmosfera natalizia e festeggiare l’arrivo dell’Anno Nuovo con artisti per tutti i gusti. Dal rock al pop, dalla musica leggera alla lirica, dalla popolare al soul: vari generi si mescoleranno grazie alla partecipazione di artisti poliedrici che regaleranno inediti duetti, nuovi arrangiamenti e contaminazioni strumentali.

Mercoledì 21, alle 20.30, secondo show nella Basilica Cattedrale, “Cum Jubilo” – Echi di Rinascita e di Alleanza: orchestra, coro e organo diretti dal maestro Michele Amoroso, con il soprano Chiara Taigi. Giovedì 22 e venerdì 23 alle 21 spazio al “Festival Viene Natale”, la prima sera con Mario Venuti, Ivan Segreto, Lello Analfino, Tony Canto, Luca Madonia e il Coro Interscolastico Vincenzo Bellini di Catania, la seconda sera con Babil On Suite, Daria Biancardi, Kaballà, Picciotto ft. Bruna & Gheesa e Mario Incudine. Domenica 25 sbarca a Messina lo European Tour di Nate Martin & Sign Gospel Soul R&B Chicago; giovedì 29 gli amatissimi Negramaro; sabato 31 dalle 21 fino a notte fonda “Fiesta – Capodanno in Piazza Duomo” con l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, dj set e il chitarrista Gianluca Rando. Mercoledì 4 gennaio grande chiusura con il messinese Alberto Urso, vincitore di Amici.

Intanto ieri l’emozionante accensione degli alberi di Natale allestiti dal Comune alla presenza del sindaco Federico Basile e della sua giunta: uno all’interno di Palazzo Zanca, un secondo installato da Messina Servizi nella piazza del Municipio, colorata e ricca di fiori e addobbi, poi quello in Piazza della Repubblica voluto dall’Amam e un altro in piazza Cairoli col consueto contributo di Caronte&Tourist, infine un quinto al Vittorio Emanuele, seguito dallo show di Tosca, “Appunti Musicali dal Mondo, confini e sconfini del suono della voce”, promosso dal Comune insieme col Teatro di Messina. Ad arricchire l’atmosfera natalizia anche l’impegno degli studenti dell’IIS Ernesto Basile che hanno realizzato opere di street art in Piazza Cairoli. Info e dettagli nel nuovo portale: eventi.comune.messina.it.