Tanta grinta, tanta intensità, specie nel corso di un buon primo tempo, ma il gol non arriva. Il Palermo chiude il match casalingo contro il Como con un risultato a occhiali. Un’intensità smarrita nella ripresa.

Pronti via e i rosanero sorprendono subito per e all’11’ colpiscono un palo con Segre che gira di testa un cross di Di Mariano. Fa la sua parte anche Pigliacelli che nega la gioia del gol a Mancuso. Lo stesso Mancuso va vicinissimo alla rete al 35’ con un tiro a giro di sinistro che finisce di poco alto con l’estremo difensore palermitano ormai battuto. Dopo una conclusione Debole di Vido che non crea problemi al Como, sono ancora i lariani ad avere l’opportunità di andare in vantaggio a due minuti dalla conclusione del primo tempo. E’ il 43’ quando Cutrone manda a lato di pochissimo in diagonale con Pigliacelli ormai fuori causa.

Le occasioni, di contro, latitano nella ripresa. Da segnalare un colpo di testa di Segre di poco alto al 50’, un altro tiro a giro di Mancuso che finisce fuori di un soffio. Sussulto a un minuto dal termine delle ostilità con Stulac che calcia forte dalla distanza con la palla che sfiora l’incontro e termina a lato. FOTO: Facebook Palermo F.C.