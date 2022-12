Capri Leone – Ha preso il via, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione dell’8 Dicembre, il cartellone natalizio nel Comune di Capri Leone, che sarà ricco di eventi, odori, sapori e tradizioni.

In mattinata, presso Capri Leone centro, si è svolta la solenne processione religiosa in onore della Beata Vergine Maria, alla presenza delle istituzioni civili e militari, con la partecipazione del Sindaco Bernadette Grasso, del Vice-Sindaco Riccardo Mancari e degli Assessori Comunali Valentina Tascone e Calogero Mancuso, e con l’accompagnamento musicale della Banda Musicale “Anspi” diretta dal Maestro Alberto Caputo.

Alle ore 15:00, sempre a Capri Leone centro, si è aperto il periodo natalizio, con slitta e musiche di Natale, tramite l’organizzazione dell’Associazione “Il Borgo“, con la presenza anche di diversi presepi allestiti per le vie del paese. Invece alle ore 18:30, in Piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone, si è svolta l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale, all’interno del tendone, con l’accensione dell’albero di Natale, le bolle per i più piccini a cura di Agata Leale, la musica e i canti della tradizione popolare dei “Marino Brothers” e castagne per tutti.

“Rinnoviamo a tutti, specialmente ai nostri bambini, gli auguri da parte di tutta l’Amministrazione Comunale – affermano gli amministratori -“. Il programma natalizio proseguirà Sabato 10 Dicembre con l’apertura dei mercatini di Natale e musica natalizia, presso Capri Leone centro. Domenica 11 Dicembre, invece, è in programma il Festival del panettone artigianale dei Nebrodi, nel tendone di Piazza Gepy Faranda.