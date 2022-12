C’è profondo dolore per la morte di Angelo Salamone, 62 anni, l’operaio della Doro Maris, azienda dell’indotto Fincantieri, che opera nell’ambito delle riparazioni e nuove costruzioni navali. L’uomo è rimasto schiacciato da un basamento che si è ribaltato. Ha subito un trauma al torace. E’ decaduto all’Ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato trasportato in codice rosso. E’ stato sempre vigile, fatale è risultato un arresto cardiaco. “Fincantieri, in relazione all’infortunio occorso oggi nello stabilimento di Palermo, esprime vicinanza alla famiglia e ai colleghi del lavoratore – scrive l’azienda – Salute e sicurezza sul lavoro costituiscono valori imprescindibili per il Gruppo e strategici per lo sviluppo sostenibile dell’azienda, che conferma la propria volontà di continuare ad investire per la formazione e in ambito tecnico-organizzativo con il coinvolgimento di tutte le persone impegnate quotidianamente nei suoi siti produttivi, con il comune obiettivo di conseguire continui miglioramenti a fronte di quanto già ad oggi consolidato”.

Intanto, a seguito dell’incidente, otto ore di sciopero in tutti i cantieri e in tutti i siti di Fincantieri sono state proclamate per lunedì 12 dicembre dai sindacati nazionali di Fiom Fiom e Uilm e territoriali dei metalmeccanici,