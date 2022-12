Capri Leone – Si terrà Domenica 18 Dicembre, per le vie del Comune di Rocca di Capri Leone, la Ciclo Passeggiata Ecologica, organizzata dall’Asd Team Sport e Service.

La Passeggiata Ecologica sarà gratuita e si potrà partecipare con qualsiasi bici; il raduno dei partecipanti è previsto in Piazza Gepy Faranda alle ore 9:30, a cui seguirà la partenza alle ore 10:00.

Sono previsti vari premi per la bici più antica, il più anziano, il più giovane e la famiglia più numerosa; il percorso sarà facile e alla portata di tutti. L’evento ciclistico è inserito nel programma “Il Magico Natale a Capri Leone…2022 aspettando il 2023”, caratterizzato da diversi appuntamenti fino al 6 Gennaio 2023.

Oltre all’A.S.D. Team Sport e Service collaboreranno, con l’Amministrazione Comunale di Capri Leone, per la realizzazione del cartellone natalizio altre Associazioni locali, come il Comitato dei genitori, “Rocca Città Futura“, il Movimento Giovanile, la Pro Loco cittadina, l’ANSPI, l’Enasc di Antonella Foti, l’Associazione “Il Borgo” di Capri Leone e l’AGD Nebrodi.

L’Amministrazione Comunale, inoltre, informa che è stato annullato l’evento in programma Sabato 10 Dicembre “I bambini incontrano Babbo Natale in mongolfiera” (manifestazione organizzata in collaborazione con l’Enasc di Antonella Foti), a causa delle previsioni metereologiche instabili e in accordo con la ditta che gestisce la struttura. Gli amministratori dichiarano di voler organizzare l’evento, condizioni climatiche permettendo, entro il prossimo 6 Gennaio.