Condrò – Il piccolo Giuseppe Di Matteo adesso ha un posto speciale anche nel cuore dei giovani alunni di Condrò. Proprio a lui, che così giovane ha conosciuto la brutalità della mafia, è stata infatti intitolata la scuola dell’infanzia recentemente ristrutturata.

Una cerimonia molto bella e toccante, alla quale tra gli altri hanno preso parte anche Pietro e Pasquale Campagna, i fratelli di Graziella, anche lei giovane vittima di mafia. Pietro e Pasquale hanno portato, ancora una volta, la testimonianza di Graziella, raccontando come la mafia può cambiare per sempre il destino di una famiglia. Proprio per questo l’impegno dei Sindaci diventa essenziale, come hanno sottolineato i due, affinché istituzioni e giustizia camminino di pari passo e traccino una strada comune nella lotta alla mafia.

Ieri a Condrò c’è stata davvero una importante testimonianza di quanto piccoli gesti, come l’intitolazione di una scuola, possano davvero diventare testimonianze importanti anche per i ragazzini e i bambini, che hanno il diritto di conoscere la verità. Una verità che va raccontata e discussa, affinché cresca la consapevolezza verso ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Emozionato il Sindaco Giuseppe Catanese che ha sottolineato come la politica debba farsi promotrice, anche attraverso la cultura, di messaggi e testimonianze importanti. Presente anche la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Pace del Mela Rosaria Russo, i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria accompagnati dalle insegnanti, parte della Giunta e del Civico Consesso e Don Michele Chiofalo che ha benedetto i locali.

La mattinata si è aperta con una sfilata che dalla scuola titolata a Piersanti Mattarella, anche lui vittima di mafia, ha portato fino alla scuola dell’infanzia. Qui, dopo i discorsi del Sindaco, della Dirigente e dei Fratelli Campagna, i ragazzini della scuola condronese si sono esibiti con delle coreografia. Hanno anche immaginato un dialogo con il giovane Di Matteo, personificato proprio da un alunno. Dopo le performance dei giovani studenti, si è proceduto al taglio del nastro e quindi alla benedizione dei locali. Molto toccante il gesto delle mamme dei bimbi, che hanno appeso dei fiori di carta bianchi alla ringhiera della struttura, come omaggio simbolico al piccolo Giuseppe di Matteo. Un omaggio floreale è stato consegnato anche a Pietro e Pasquale per la giovane Graziella Campagna.