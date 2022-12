L’unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Barone Romeo di Patti, diretta dalla dott.ssa Caterina Cacace, nei giorni scorsi, è stata protagonista di un procedura sanitaria (salvavita), applicata su un neonato prematuro, affetto dalla patologia clinica del “Dotto Botallo”.

Il dotto arterioso di Botallo è un vaso sanguigno che mette in comunicazione l’aorta con l’arteria polmonare del feto per una corretta ossigenazione durante la gravidanza. Al momento della nascita, il dotto esaurisce la sua funzione e di norma si chiude spontaneamente. Quando ciò non avviene, si parla di dotto arterioso persistente “pervio”, cioè aperto. La mancata chiusura può portare a un super lavoro per il cuore e all’aumento della pressione nell’arteria polmonare con conseguenze anche gravi sulla maturazione e sul funzionamento di vari organi (polmoni, cervello, reni, intestino, occhi).

Una volta tentata la chiusura medica da parte dell’equipe della dottoressa Cacace e, accertata e ritenuta intollerabile l’anomalia nel neonato, hanno chiesto la collaborazione ai colleghi della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina (centro pediatrico del Mediterraneo) che hanno effettuato l’intervento attraverso il torace, all’interno del reparto di terapia intensiva neonatale pattese.

L’intervento, andato a buon fine, è risultato risolutivo e, il piccolo, che si trova ancora ricoverato in reparto per i problemi legati alla sua condizione di prematurità, è stabile.

Inoltre, l’unità ospedaliera capeggiata dalla dottoressa Cacace, è stata interessata da un importante riconoscimento da parte del Centro Studi “La Fenice” diretto dal dottore Giovanni Caminiti che ha attribuito al reparto dell’ospedale Barone Romeo di Patti, il premio Buona Sanità 2022. Premio condiviso con il reparto di Ginecologia e Ostetricia diretto dalla dottoressa Lili Klein, per la mole e la qualità del lavoro svolto con professionalità, sensibilità è umanità.