Valle del Mela – Il Coordinamento Torrente Mela interviene sulla questione relativa all’alluvione che ha interessato la fascia tirrenica lo scorso sabato 3 dicembre. Lo fa inviando una misiva a tutti i Sindaci del Contratto di Fiume e di Costa Valli del Tirreno.

A scrivere sono Guglielmo Maneri Presidente Italia Nostra Milazzo, Giuseppe Sergi Presidente Società Storia Patria Luciese ed Egidio Maio Coordinatore C.lo Zero Waste Sicilia A. Carmoz. Chiedono ai Sindaci delle aree ricadenti nel contratto di puntare sui nuovi strumenti di programmazione offerti da questo importante strumento.

Con un ampio preambolo richiamano quanto accaduto sabato scorso che anche se “non ha fortunatamente registrato perdite di vite umane” ha arrecato “notevoli danni alle arterie stradali principali e secondarie, viadotti, cavalcavia, arterie dei litorali marittimi, devastazione delle strutture di aziende agricole e vivaistiche, abitazioni civili, laboratori artigianali e commerciali, scuole.”

Ribadiscono quello che è lo scopo del Comitato, che si batte per la salvaguardia dei torrenti. Proprio questi ultimi sono visti come strumenti di tutela del paesaggio, del territorio interno, della valorizzazione e riscoperta della loro azione, per il mantenimento della funzione storico/culturale e del grande patrimonio boschivo come strumento di trattenimento delle colline per evitare lo stravolgimento delle zone a valle.

“Proprio per questo, dopo anni di incontri e riunioni, è stato creato il Contratto di Fiume e di Costa Valli del Tirreno, comprendente 20 comuni al cui interno vi sono diversi bacini idrografici, dal Floripotema, al Mela, al Longano per finire al Patrì, e che rappresenta una vasta comunità di oltre 120 mila abitanti. Cari Sindaci è su questi nuovi strumenti di programmazione e tutela del territorio che bisogna puntare… di corsa, senza perdere più tempo!”

Rimarcano poi sul fatto che questi stessi strumenti in altre realtà siciliane sono stati usati in maniera più celere: “camminano spediti per ottenere consistenti finanziamenti dell’Unione Europea indirizzati proprio a queste finalità.”

“Abbiamo a disposizione -dichiarano ancora- un pool di tecnici esperti che con la loro esperienza e conoscenza della materia, nonché della dinamica dei procedimenti burocratici, possono interagire con altri organismi territoriali per accelerare tempi evitando inutili ritardi che potrebbero essere anche determinanti nell’ottenimento di sospirati finanziamenti mirati a tali scopi. Quanto successo nei giorni precedenti non è più ascrivibile ad una eccezionalità ma è il frutto del cambiamento climatico che ha già visto, in Italia e nel mondo, catastrofi di immani tragedie umane e devastazioni dei territori. Il Contratto di Fiume e di Costa Valli del Tirreno deve essere avviato urgentemente!”