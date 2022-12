Militello Rosmarino – Si sono disputati Mercoledì 7 Dicembre i match di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Sicilia, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria, e hanno raggiunto il turno successivo Rosmarino, Nasitana e Aquila Bafia.

Il Rosmarino (nella foto l’incontro di Campionato di Domenica scorsa contro l’Aluntina), capolista del Girone C, ha battuto anche in trasferta il Villabate per 1-0, dopo il successo 6-4 dell’andata, grazie alla rete di Simone Alessandro, al rientro dopo oltre un mese di stop.

La Nasitana, invece, si è imposta 3-1 contro il Sinagra (dopo la vittoria 2-1 nel match di andata) con le reti di Fallo, Maniaci e Passalacqua; inutile per la formazione sinagrese il rigore siglato da De Gregorio. L’Aquila Bafia di mister Caragliano, capolista del Girone D insieme al Città di Galati, ha superato 2-0 in casa l’Orlandina, bissando la vittoria per 3-4 dell’andata, con le reti di Castellino e Mastroieni.

Anche in chiave mercato è protagonista il Rosmarino, che ha ufficializzato il primo colpo della sessione invernale; la formazione di Militello Rosmarino ha aggiunto alla propria rosa il centrocampista Giovanni Murò, che passa da una capolista all’altra. Infatti Murò, classe 1997, ha iniziato la stagione con la maglia del Geraci, attuale capolista del Girone B di Promozione e, nonostante la giovanissima età, ha maturato esperienze in piazze importanti, come Città di Caccamo e Castelbuono in Eccellenza e Casteldaccia e Castelluccese in Promozione.