San Marco d’Alunzio – Colpo di mercato, in questa sessione del mese di Dicembre, per l’Aluntina, squadra che sta disputando il Campionato di Prima Categoria Girone C, che ha acquistato il forte centrocampista Alessandro Truglio.

Il Direttore Sportivo della formazione di San Marco d’Alunzio Gaetano Rifici (nella foto con il neo-acquisto Truglio), insieme a tutta la dirigenza, ha regalato ai tifosi un innesto importante, per continuare ad affrontare un torneo da protagonista (attualmente l’Aluntina si trova in seconda posizione in classifica, a 4 lunghezze di distanza dalla capolista Rosmarino).

Il centrocampista Alessandro Truglio, classe 1992, ha iniziato la stagione nel Campionato di Promozione con la maglia del Gioiosa e ha giocato anche con Torrenovese, formazione con cui ha sfiorato l’Eccellenza qualche mese fa, Orlandina, S. Agata, Rocca e Polisportiva Acquedolcese.

L’ingaggio di Truglio aumenta ancora di più il tasso tecnico dell’Aluntina, che già può contare sulle prestazioni di Basilio Monastra, Marco Lima, Sebastiano Falanca, Andrea Collura, Edoardo Collura, Alberto La Rosa e Nicola Gioitta.