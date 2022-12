Galati Mamertino – I Sindaci di Galati Mamertino, Capo d’Orlando e San Salvatore di Fitalia comunicano che, nella giornata di Martedì 6 Dicembre, si è tenuto il tavolo di coordinamento, indetto dalla Prefettura di Messina, per l’accoglienza di alcuni minori stranieri provenienti dall’Ucraina.

I tre primi cittadini, con grande orgoglio, evidenziano il profondo senso di umanità e solidarietà manifestato dalle loro cittadinanze, che hanno dato concreta ed effettiva disponibilità all’accoglienza, all’interno delle proprie famiglie, di alcuni bimbi che si stanno allontanando dall’inferno dell’Ucraina.

L’Assessore Comunale del Comune di Galati Mamertino Antonino Baglio evidenzia che la delicata procedura burocratica, avviata a riguardo, sta giungendo alle fasi finali e, in breve tempo, finalmente i minori nella giornata di Lunedì 12 Dicembre potranno giungere in Sicilia, attestando così l’ennesima dimostrazione della solidarietà, della passione e dell’amore che i Nebrodi sanno esprimere. L’Assessore Baglio poi precisa: “Manifesto la mia soddisfazione sia come uomo, sia come medico, sia infine come amministratore, anche nel rilevare che tre intere comunità si stanno preparando con gioia a ospitare questi piccoli, fornendo una risposta eccezionale di umanità ed evidenzio che la partecipazione, riscontrata da parte di tutti, è un’emozione davvero indescrivibile”.

In questi giorni le tre Amministrazioni Comunali, con l’ausilio di un gruppo di volontari coordinato dall’Assessore Comunale di Galati Mamertino Rosalia Vicario, stanno operando senza tregua per rendere quanto più veloce la definizione dell’iter burocratico del progetto di accoglienza denominato “Nebrodi, Casa d’Europa”, poiché con il precipitare degli eventi in Ucraina, anche un solo giorno potrebbe essere fatale.

Gli amministratori ringraziano la Caritas Diocesana di Patti, nella persona di Don Leonardo Maimone, per l’impegno e la collaborazione prestati e per aver dato concreto avvio al trasferimento dei minori ucraini, anche attraverso supporto logistico in Ucraina, nella speranza di poter concedere ai piccoli quanto prima la possibilità di far vivere una quotidianità semplice e normale. I ringraziamenti vengono estesi anche all’Ufficio di Prefettura della Provincia di Messina che, in maniera solerte e determinante, sta fornendo tutto il supporto necessario, e anche tutte le autorità civili e militari e le istituzioni, che numerose hanno fornito il loro contributo.