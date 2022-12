Galati Mamertino – Si è costituito il Gruppo volontari di Protezione Civile Comunale, istituto dal Comune di Galati Mamertino e fortemente voluto dal Sindaco Vincenzo Amadore e da tutta l’Amministrazione Comunale galatese.

Martedì 6 Dicembre si è svolta una seduta, in cui si è installato il direttivo e sono state definite la composizione del Servizio Comunale di Protezione Civile, e i compiti e le funzioni dei diversi soggetti che ne fanno parte.

Il Gruppo di Protezione Civile ha le finalità di monitoraggio del territorio, supporto alla viabilità in occasione di manifestazioni civili e religiose, di svolgere e promuovere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.

Il Gruppo, composto già da 19 volontari, opererà sotto la responsabilità del Sindaco (che è il capo istituzionale del Gruppo dei volontari) e dell’Assessore alla Protezione Civile Antonino Virgilio che, in concerto con il coordinatore comunale, organizzerà le attività del Gruppo. Prima della votazione, avvenuta all’unanimità, i volontari si sono espressi positivamente in merito all’iniziativa e hanno dimostrato sin da subito grande impegno e soprattutto entusiasmo.

Questi saranno i componenti del Consiglio direttivo: Gaetano Carlo Truglio (Presidente), Salvuccio Truglio (Vice-Presidente), Antonino Salvatore Anastasi (Segretario e tesoriere), Antonino Zingales, Antonella Bontempo, Giacomo Parafioriti e Calogero Miano (Consiglieri).

Al termine della Seduta, il neo eletto Presidente Truglio ha affermato: “Ho voluto fortemente contribuire a creare e far parte della Protezione Civile, pensiero raccolto subito da questa Amministrazione Comunale e, in particolar modo, dal Sindaco Vincenzo Amadore. Ci tengo a precisare che – oltre a ringraziare tutti per la fiducia – ci stiamo impegnando per portare avanti il tutto con molta passione ed entusiasmo, senza nessun pregiudizio o discriminazione. Desideriamo essere una squadra a servizio della nostra comunità (e non solo), sperando, con l’aiuto di tutti, di essere un vanto per il nostro paese e per tutto il circondario”.

L’Amministrazione Comunale, il Consiglio direttivo e tutto il Gruppo di volontari di Protezione Civile hanno desiderato, infine, lanciare un appello a tutti i cittadini, affinché entrino a far parte di questa nuova realtà associativa galatese.