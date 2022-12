Capri Leone – L’Amministrazione Comunale ha comunicato che qualche giorno fa è stato segnalato sui social un altro spiacevole caso di abbandono di rifiuti, presso Capri Leone centro.

Gli amministratori hanno subito riferito tutto alla Polizia Municipale la quale, dopo i dovuti accertamenti, è risalita al trasgressore a cui è stata comminata la relativa sanzione amministrativa, oltre all’obbligo di ripulire tutta l’area.

“Ringraziamo la Polizia Municipale per il lavoro svolto – dichiara l’Amministrazione -. Vogliamo però ribadire un concetto: tolleranza zero verso chi sporca e non rispetta l’ambiente”.

Gli amministratori hanno poi, come di consueto, pubblicato la rubrica dell’Amministrazione trasparente con i lavori attivi nel Comune. Negli ultimi giorni sono stati effettuati: cura del verde pubblico, pulizia della rete fognaria, prosecuzione dei lavori di efficientamento energetico con il rinnovo dell’illuminazione pubblica, riparazioni alla condotta idrica, sistemazione di porte e serramenti presso gli edifici scolastici, inserimento di un nuovo climatizzatore nell’aula dell’Asilo statale, l’adesione a un bando del PNRR per la facilitazione digitale, prosecuzione dei lavori di pavimentazione dei vicoli di Capri Leone e organizzazione degli eventi natalizi.