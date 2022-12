Irritec S.p.A. è stata inserita tra i migliori datori di lavoro per donne in Italia. La multinazionale con sede legale a Capo d’Orlando, leader nel settore dell’irrigazione di precisione, è una delle aziende “Italy’s Best Employers for Women 2023”.

68 le aziende italiane che hanno ottenuto il miglior punteggio (100), nella classifica dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza (Itqf), in collaborazione con Ubermetrics Technologies e l’Istituto di ricerca economica e gestionale (Imwf).

La parità di genere non può prescindere dall’aspetto lavorativo: per questa ragione tra consumatori e investitori c’è una crescente attenzione alle politiche aziendali verso le donne. Nel frattempo però, nella Penisola solo il 28% dei ruoli manageriali è ricoperto da donne.

Sulla base di due milioni di citazioni online, lo studio premia i 360 migliori datori di lavoro per donne in Italia. La classifica finale nasce dall’integrazione ed elaborazione dei dati raccolti attraverso il social listening (raccolta di dati dalle pagine in lingua italiana e ad accesso libero) fra agosto 2021 e luglio scorso. I dati vengono analizzati da un software di intelligenza artificiale, che li suddivide in frammenti di testo e li assegna all’azienda che si menziona. Successivamente, vengono categorizzati per aree tematiche e classificati come positivi, neutri o negativi.

In questa edizione sono stati considerati 45 argomenti, tra cui il gender pay gap (la differenza tra la paga oraria media – a parità di mansioni – tra lavoratori uomini e donne). Secondo Eurostat, il differenziale nel nostro Paese è tutto sommato contenuto (il 4,2% nel 2020), ma si tratta di un indicatore di portata limitata, dato che il gap risulta basso in tutti i mercati del lavoro con una minore partecipazione generale delle donne, e nelle quali accade più spesso che a lavorare siano donne più qualificate, quindi con salari più alti.

Tornando alla classifica, accanto all’importante performance di Irritec S.p.A., ad ottenere un punteggio pari a 100 vi sono aziende di grande prestigio. Qualche esempio? Nell’abbigliamento e moda spicca Gucci, nel settore delle auto Ferrari è senza rivali, per gli articoli sportivi Decathlon, nel commercio di elettronica Apple, nelle energie rinnovabili Enel Green Power e nell’ingegneria e costruzioni Webuild. Scorrendo il report, nella consulenza brilla Deloitte, tra le assicurazioni Allianz e tra le banche Credito Emiliano, tra i servizi finanziari spicca Banca Generali e tra gli alberghi Starhotels, nella ristorazione Pellegrini e tra i fast food McDonald’s.