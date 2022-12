Gualtieri Sicaminò – La fede, la tradizione, gli usi e i costumi di popoli che si tramandano da generazioni con potenza e amore. La festa di san Nicola per alcuni centri della provincia di Messina rappresenta questo e tanto altro. E così nei confinanti comuni di San Pier Niceto e Gualtieri Sicaminò si è rivissuto, dopo anni di stop forzato a causa della pandemia, il tradizionale lancio delle nocciole in occasione della festa di San Nicola,

In quest’ultimo Comune in particolare la devozione con San Nicola è particolarmente forte in quanto il santo è anche Patrono di Gualtieri. Ieri pomeriggio, 6 dicembre, a partire dalle 15,00, nella piazza principale del paese si è tenuto il classico lancio delle nocciole. La gente del luogo dai balconi lanciava “i nuciddi” e i fedeli, in piazza, le raccoglievano festanti. A coronare il pomeriggio di festa la banda del paese.

Stesso clima festante che si è vissuto a San Pier Niceto dove in piazza San Giacomo sono state lanciate le nocciole. Bambini, adulti, tante famiglie, tutti lì per onorare una tradizione che va avanti da secoli. Al mattino nella Chiesa di San Giacomo è stata celebrata una Messa durante la quale sono stati benedetti i panini di San Nicola e le nocciole.

Ecco una carrellata di foto di San Pier Niceto e Gualtieri