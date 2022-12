Valle del Mela – I deputati della Valle del Mela intervengono in aula per portare avanti iniziative volte ad aiutare le popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dello scorso 3 dicembre.

In particolare l’On. Pino Galluzzo proprio ieri ha presentato ben due emendamenti relativi alla richiesta dei contributi straordinari per i danni causati a Comuni, imprese e privati cittadini colpiti dall’alluvione di sabato scorso 3 dicembre.

Nel suo intervento introduttivo ha parlato dell’alluvione, della violenza del temporale che ha distrutto non solo parte delle opere pubbliche, ma anche danni a moltissimi privati. “Ci sono famiglie che hanno perso quella che magari era l’unica macchina che pagavano ancora arate, se non addirittura gli immobili. Si stanno ancora quantificando i danni.” Poi Galluzzo ha anche ricordato gli interventi fatti dal governo Musumeci sul Longano in seguto agli eventi alluvionali che in passato avevano colpito Barcellona Pozzo di Gotto. “Grazie a quegli interventi fatti dal governo Musumeci si è scongiurato il peggio e quindi l’esondazione, -ha dichiarato in Aula l’On. Galluzzo – ma l’allagamento di tutte quelle aree è stato davvero terribile. Per questo, assessore, nelle maglie di queste variazioni dobbiamo trovare quelle somme necessarie sia a fare fronte a quei costi che i Comuni hanno dovuto sopportare in questo momento, sia al risarcimento dei privati che comunque oggi si trovano in una condizione veramente difficile. Io presenterò degli emendamenti, ma già da adesso assessore la prego di voler individuare all’interno di queste variazioni le somme da destinare a questa problematica.”

Ad intervenire sulla questione anche l’On. Matteo Sciotto che ha presentato un emendamento in Commissione Bilancio con il quale ha chiesto lo stanziamento di 3 milioni di euro in favore di quei comuni messinesi colpiti dall’alluvione. Proposta che è stata apprezzata da tutta la commissione.

“In commissione bilancio, -ha dichiarato l’Onorevole e Sindaco di Santa Lucia del Mela- da componente in rappresentanza di Sicilia Vera, ho presentato un emendamento chiedendo che l’assessorato regionale per le autonomie e la funzione pubblica autorizzi lo stanziamento di 3 milioni di euro in favore dei comuni della provincia di Messina colpiti così duramente dal maltempo, da ripartire in proporzione ai danni subiti come quantificati dal Dipartimento regionale di Protezione civile. La Commissione, al termine dei lavori durati otto ore, all’unanimità, ha espresso apprezzamento alla mia proposta. Ritengo che oggi sia stato dato un primo importante segnale di vicinanza ai colleghi sindaci e alle loro comunità.

Sicilia Vera e Sud chiama Nord adesso auspicano un’assunzione di responsabilità anche da parte dell’Aula.”