È stato aggiornato al 20 dicembre il processo d’appello che vede imputato il cinquantottenne Luigi De Domenico, l’uomo accusato di omicidio volontario e condannato a 22 anni in primo grado per aver nascosto la sua sieropositività a una delle compagne, l’avvocato messinese di 47 anni che poi morì di AIDS.

Ieri mattina a palazzo Piacentini ha concluso la sua articolata arringa l’avvocato Carlo Autru Ryolo che difende il cinquantottenne. Sono poi intervenute per le repliche i legali di parte, avvocati Bonni Candido ed Elena Montalbano. È intervenuto anche il procuratore generale facente funzioni Maurizio Salamone che ha accolto, come già fatto in precedenza, l’eccezione presentata dal difensore relativa a una possibile causa di nullità legata all’età di due giurati che hanno partecipato al processo di primo grado.

Se accolta l’eccezione il processo che ha visto la condanna a 22 anni per De Domenico sarebbe da rifare.