Il Consiglio Comunale di Milazzo discute sul nubifragio di sabato pomeriggio e i toni si accendono. In apertura, Fabiana Bambaci ha manifestato solidarietà ai tantissimi cittadini che hanno subito danni ingenti.

Si è associato il presidente di seduta, Mario Sindoni, che ha espresso solidarietà, auspicando aiuti dallo Stato. Antonio Foti ha indirizzato ringraziamenti a quanti si sono prodigati nei soccorsi, a fronte del terzo dissesto idrogeologico in zona nell’arco di breve tempo. Foti ha inoltre evidenziato una progettazione ferma a Palermo da più di un anno, evidenziando la necessitò di invitare la deputazione a farsene carico a beneficio di un territorio fragilissimo. Quindi la proposta di una apposita conferenza dei capigruppo con un invito a presentare in aula successivamente la quantificazione dei danni.

Ancora il Presidente Sindoni ha riferimento dell’intervento del Prefetto e dell’azione dell’Amministrazione per fronteggiare la calamità. Annunciato anche un Consiglio Straordinario con la presenza di esponenti politici regionali.

Ma è qui che, dall’opposizione, si sono levate voci discordanti, riportate da un comunicato stampa diramato da Palazzo dell’Aquila. Il Consigliere Giuseppe Crisafulli, si è dissociato dai ringraziamenti e ha denunciato inefficienza nella pulizia di tombini e caditoie, anche in presenza di risorse disponibili: “Non per fare politica –ha precisato-, ma, rappresentata la situazione al sindaco devo dire che le assicurazioni ricevute non hanno avuto riscontro alla prova dei fatti”. Nei dettagli della sua esposizione, ha citato uffici e funzionari, avanzando perplessità sul funzionamento del coordinamento nell’effettuazione degli interventi, per cui ha concluso col dire che per lui, “contrariamente a quanto detto dagli altri consiglieri,

non è vero che tutto è andato bene”.

Il consigliere Damiano Maisano, lamentando mancate risposte ai suoi interventi in tema fatti nel tempo, si è soffermato sulla parte del capitolato d’appalto riguardante prescrizioni per la pulizia di caditoie e tombini, deducendo che non è stato fatto quanto veniva prescritto, e che non gli risultava siano stati mossi addebiti e

contestazioni alla ditta appaltatrice del servizio. Proseguendo, ha lanciato critiche per mancati interventi, in via preventiva, da parte della protezione civile, augurandosi che in futuro svolga i compiti di competenza, allertando per prima il sindaco, nei cui confronti ritiene invece che non ci siano critiche da fare.

Con un suo intervento ha riferito pure delle criticità registratesi al pronto soccorso dell’ospedale, dove alcuni interventi in codice rosso l’hanno messo letteralmente in crisi. Per questo Maisano, riferendosi a un consiglio lasciato aperto sulla problematiche ospedaliere, ha chiesto di riprendere i lavori in altra seduta con l’intervento del direttore sanitario, del responsabile del pronto soccorso e della capo sala.

Pur considerando l’eccezionalità del nubifragio, Lorenzo Italiano ha sostenuto che interventi preventivi sono stati carenti. Poi, come gruppo di opposizione, ha segnalato che ogni qualvolta piove si registra la mancata regimentazione deflusso acque nella zona del porto, per cui l’Autorità Portuale deve essere responsabilizzata e chiamata a occuparsene da subito. Lamenta poi l’assenza del dirigente dei lavori pubblici in aula, dove si discute dell’evento calamitoso che si è registrato e dei danni che ne sono conseguiti. Con richiesta della convocazione del rappresentante dell’Autorità Portuale in un consiglio aperto, Italiano ha ritenuto indispensabile sollecitare interventi atti ad evitare ulteriori disastri a un passo dal porto dove sono state costruite nel tempo barriere che impediscono il deflusso delle acque verso il mare.

Aggiungendo solidarietà per coloro che hanno subito danni nello sciagurato e tragico evento, da Antonino Italiano l’invito ad attivarsi perché in futuro, nell’eventualità, si possa arrivare più preparati nell’affrontarli, considerando il problema strutturale e fatto meramente marginale quello dei tombini. Infine, Alessio Andaloro ha parlato di città violentata, territorialmente, negli anni 60- 70-80, quando ci sono stati interventi che hanno chiuso le “saie” che consentivano lo scolo a mare delle acque meteoriche che provenivano dalle campagne della piana. Ci sono 5 mila caditoie –ha concluso- e l’aula desidera sapere quante ne sono state pulite alla data dell’evento alluvionale. FOTO: Facebook