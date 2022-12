Patti – Lo scorso sabato, la chiesa ha celebrato la Giornata Internazionale delle persone con disabilità e Papa Francesco, ha incontrato in Vaticano alcuni rappresentanti di questo “popolo” che attende diritti e inclusione, ma con i fatti e non solo con le parole.

Tra i presenti all’incontro, c’era anche il pattese Piergiorgio Zampino che insieme alla sorella Anna (in prima linea nelle iniziative inclusive), hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa.

Piergiorgio— affetto di sindrome di Down — con la sua storia semplice, ha rappresentato, davanti al Papa, le attese, ma anche le delusioni delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, oltre che fisica, dei loro familiari, delle associazioni e delle comunità cristiane.

Al Pontefice, Piergiorgio ha donato una mattonella di ceramica decorata da lui e raffigurante il presepe. Poi, ha consegnato una lettera al cui interno ha scritto la sua vita, i propositi e le speranze per il futuro. Inoltre, al Santo da Padre, ha espresso il desiderio di voler servire la Santa Messa con lui e tra le sue intenzioni, anche quella di diventare sacerdote.

Piergiorgio, che aiuta i volontari dell’Anffas (associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità e disturbo del neuro sviluppo), canta nel coro della chiesa, e che piace, ballare, recitare, passeggiare per le vie di Patti Marina e fare aperitivi nei locali, scambiando saluti e dispensando sorrisi, si è emozionato nell’incontrare il Santo Padre, in quanto aspettava da tempo questo momento.

Papa Francesco, nell’abbracciarlo, gli ha ricordato di essere sempre buono e di aiutare gli altri e, dopo averlo benedetto gli ha risposto in merito alla sua volontà di diventare sacerdote dicendo: ci stiamo lavorando.

Durante i giorni passati a Roma, Piergiorgio ha trascorso anche una serata in una pizzeria gestita dai ragazzi con la sindrome di Down, ed è rimasto affascinato per le bellezze artistiche presenti in città.