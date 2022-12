“Tanto per cambiare” oppure “un film già visto”. Scegliete voi l’espressione che più vi garba, tanto cambia poco. Come a ogni nubifragio, ecco che la SP che corre lungo la Via Turati e che collega il Ponte Termini alla frazione di Portosalvo riporta danni.

Non è la prima volta che si apre una voragine. Lavori sono stati già eseguiti, riuscendo – in quei punti interessati dall’intervento – ad arginare il pericolo. Va dato atto che, nei punti in cui si è intervenuto, non è successo nulla, anzi. I lavori eseguiti reggono bene l’urto.

Un’altra voragine, però, si è aperta nel giorno successivo al nubifragio, domenica pomeriggio. E’ stata ricoperta provvisoriamente con della terra. Ma l’acqua ha continuato a uscire. Sembra provenga dalla condotta fognaria cittadina. E così domani, fino a ultimazione dei lavori di ripristino della rete fognaria comunale, la strada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra la SS113, in prossimità del Ponte Termini, fino alla frazione Portosalvo.