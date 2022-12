Longi – Si terrà domani alle ore 21:00, presso la Chiesa SS. Annunziata, situata in Piazza Gen. Moriondo a Longi, lo spettacolo musicale natalizio “Cantannu a lu Bamminu – Canti e Cunti del Natale siciliano”, a cura dell’Associazione Culturale Musicale “I Cantustrittu (Antichi e Nuovi Suoni di Sicilia)”.

“Cantannu a lu Bamminu” è uno spettacolo musicale sulle tradizioni del Natale siciliano, frutto di un’accurata ricerca di testi sacri e canzoni popolari, formato da brani musicali riarrangiati in modo originale.

“I Cantustrittu” testimoniano la fede e la devota religiosità del popolo siciliano, con l’aiuto di strumenti tradizionali quali zampogna, friscalettu, tamburello, marranzano, fisarmonica e chitarra. Nel loro spettacolo mettono in evidenza una rappresentazione completa della natività, dall’Annunciazione fino all’arrivo dei Re Magi; si tratta di un modo per contribuire a rinnovare lo spirito e i sentimenti più profondi che accomunano l’umanità, raccontando in musica la storia più bella del mondo.

L’Associazione “I Cantustrittu” nasce a Messina nel 2011 da Santino Merrino (Presidente Provinciale F.I.T.P. Messina), percussionista con esperienza pluriennale nell’ambito folklorico, unito dalle comuni origini siciliane e dalla passione per le arti e le tradizioni, che lo hanno portato a collaborare anche con Simone Cristicchi, Peppe Servillo, Eugenio Bennato e Mario Incudine. Il gruppo messinese tramanda e innova la cultura popolare siciliana, sostenendo il rilancio delle tante forme culturali dell’isola: patrimonio musicale e coreutico, letteratura, teatro, lingua e artigianato.