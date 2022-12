Acquedolci – L’attrice acquedolcese Carmelina Antonella Venuto, detta Melissa, ha preso parte al cortometraggio “Provvidenza” del regista siciliano Angelo Faraci, girato nel paese di Montalbano Elicona e che si basa sul tema del femminicidio, con una donna maltrattata e poi uccisa dal marito.

Provvidenza è una giovane ragazza, che passa l’ultimo periodo della sua vita isolata dagli altri, a causa della violenza psicologica del padre, un classico siciliano violento vecchio stampo, autoritario, che uccide la madre; il corto è ambientato negli anni 60′ e ha ottenuto importanti riconoscimenti in Festival ambiti, come il Premio nel Marzo 2022 al Festival Internazionale di Sezze come miglior montaggio.

Carmelina Venuto ha partecipato ad altri progetti basati sulla legalità del territorio, come al corto/film “Vite deviate” contro la mafia, al corto/film “Il sorriso mancato” contro il bullismo e al corto “Pietrazita” contro il sopruso femminile, e sta prendendo parte alla fiction “Ciò che non ti ho detto” contro la mafia. La giovane acquedolcese nasce come modella, fotomodella, miss e ha partecipato a programmi televisivi, videoclip, rappresentazioni teatrali, scuola di teatro e workshop di recitazione; inoltre è un’educatrice e animatrice per minori, è un’ASACOM (Assistente all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità), è una sportiva a livello agonistico nella pallavolo, nel calcio, nel basket e nel tennis, ed è impegnata anche a livello universitario, con la prossimità di due Lauree.

La giovane acquedolcese, raggiunta telefonicamente, ha risposto ad alcune domande:

Quali sono le tue sensazioni, per aver preso parte al corto “Provvidenza”?

“Quando il regista Angelo Faraci mi propose di prendere parte al corto “Provvidenza” era davvero emozionato ed io lo ero più di lui. Ci fu un problema nell’immediato; io essendo anche una modella, fotomodella e testimonial di alcuni brand, in quel momento portavo le treccine Afro. Io lo tranquillizzai e gli dissi che per Provvidenza sarei stata impeccabile. Voglio aggiungere che, quando il regista mi suggerì di partecipare al corto, accettai ancora prima che finisse di spiegarmi quali fossero le sue idee a riguardo; perché già la tematica, purtroppo ancora attualissima, mi conquistò (per l’appunto il “femminicidio”). Poi quando mi disse che io avrei avuto un ruolo di spicco, per il corto e per il messaggio stesso, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica, me ne innamorai proprio”.

Quale è il ruolo da te interpretato?

“Il ruolo che ho interpretato è proprio quello della donna, che viene maltrattata dal marito e che, quando chiede un po’ di comprensione, dialogo ed emancipazione, viene brutalmente messa, dallo stesso, a tacere. Un delitto consumato dentro le 4 mura domestiche e rimasto impunito, vista anche la società, all’epoca bigotta ed omertosa, per evitare a sua volta ripercussioni”.

Ritieni che la tematica principale del femminicidio, inserita all’interno di questo corto, possa sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica?

“Come ho accennato poc’anzi il femminicidio è una piaga attualissima, nonostante il progresso, la cultura, l’emancipazione della donna, i diritti e i doveri uguali per tutti e nonostante la libertà, il rispetto e i valori su cui la nostra società ed educazione si fondano. Questi corti sicuramente possono essere uno strumento e un’arma che, in qualche modo, cercano di provare a far guarire questa piaga che ci tormenta; il femminicidio deve essere eliminato, insieme a tutte le tipologie di violenza, fisica, verbale e psicologica. Ci credo davvero e, finché avrò vita, mi batterò, con ciò che posso, per tali cause sperando profondamente in una rinascita, in una crescita, in un cambiamento radicale”.

Per te prendere parte a questi progetti di legalità cosa rappresenta?

“Per me prendere parte a tali progetti è principalmente fare qualcosa in cui credo, che mi piace, che mi diverte, che nutre la mia anima sia a livello culturale che a livello umano. Se poi dovessero arrivare altre proposte valuterò in quel momento. Per adesso mi vivo il qui ed ora, perché solo vivendomi il presente e decidendo passo dopo passo, potrò scoprire e vivere il mio futuro”.