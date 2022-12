Cuore di padre Totò Cuffarò, cuore orgoglioso di padre. Sua figlia Ida viene proclamata magistrata e lui si commuove. “Ha sconfitto la mia sconfitta”, ha affermato con comprensibile fierezza.

La proclamazione di Ida è avvenuta ieri a Roma e ad annunciarlo è stato lo stesso ex Presidente della Regione Siciliana, presente al convegno organizzato dall’Associazione Mediterranea delle piccole imprese a Palermo. Totò Cuffaro ha sottolineato come quella di ieri fosse per lui una giornata particolarmente importante perché la figlia entrava a far parte della magistratura.