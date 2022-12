Galati Mamertino – Il Comune di Galati Mamertino, su proposta del Sindaco Vincenzo Amadore, ha attivato il beneficio comunale denominato “Bonus Bebè galatese” per l’anno 2022, quantificato in un contributo economico una tantum pari a 500 euro.

Il “Bonus Bebè” viene attribuito in base ad alcuni requisiti e modalità. Il contributo può essere richiesto entro 180 giorni dalla nascita o adozione del bambino, su un apposito modulo predisposto dall’ufficio comunale competente; il bonus deve essere presentato da uno dei genitori, e il richiedente e il figlio, per il quale viene richiesto il contributo, devono essere residenti a Galati Mamertino, nella medesima famiglia anagrafica, al momento della presentazione della domanda; potrà essere presentata un’unica richiesta di contributo per ogni bambino nato o adottato.

Molto soddisfatto dell’istituzione di questo “Bonus Bebè” il Sindaco Amadore, il quale dichiara: “Ogni bambino che nasce è un segno di speranza e di futuro. Rappresenta una gioia non solo per la famiglia, ma anche per la nostra comunità. Sostenere le famiglie è un impegno che ci siamo assunti, fin dall’inizio della legislatura, perché la famiglia rappresenta uno dei valori fondanti della nostra società e i nuovi nati sono una gioia per tutta la comunità. Lo facciamo con un piccolo aiuto ma concreto, un sostegno per le famiglie galatesi che hanno deciso di rimanere e di accrescere il proprio nucleo familiare.

Siamo molto soddisfatti di aver adottato questo provvedimento, che va esattamente nella direzione che ci eravamo prefissati col programma presentato in campagna elettorale e, per il quale, i galatesi ci hanno dato la loro fiducia. La nascita di un bambino è da sempre uno dei momenti più beli della vita ed è per questo che riteniamo sia giusto dare una mano concreta, a chi ha deciso di far crescere i propri figli nel nostro paese.

Ci tengo, inoltre, a sottolineare che questa iniziativa nulla ha a che fare con quella in atto con la Legge di Bilancio 2020, ma che il nostro sia un contributo aggiuntivo erogato ai galatesi da parte del Comune di Galati Mamertino. Desideravamo poi che questa prima misura, a supporto della genitorialità, fosse slegata da parametri utilizzati in altri contesti, come l’ISEE. Oggigiorno, infatti, possedere una casa o poter contare su due stipendi non significa, per forza di cosa, non necessitare di un aiuto.

Il contributo è anche un invito ad avere fiducia nelle Amministrazioni e nel domani. Il nostro auspicio è che sia utile per contribuire nel suo piccolo alle spese, per soddisfare i bisogni dei nuovi arrivati e che li faccia sentire accolti in questa città. Il contributo è dedicato alle persone e ai nuclei familiari, residenti nel Comune, con bambini nati dall’1 Gennaio al 31 Dicembre 2022. In erogazione per ciascuna delle famiglie ci sono 500 euro, e lo schema dell’istanza e l’avviso saranno consultabili sul sito dell’ente comunale www.comune.galatimamertino.me.it e reperibili presso l’Ufficio servizi sociali”.