Il Kiwanis Club di Capo d’Orlando ha celebrato il 33esimo anniversario della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso un service attinente al diritto allo studio e alle pari opportunità.

A tutti i bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia di Capo d’Orlando sono stati donati dei quaderni operativi “English Book” per lo studio della lingua inglese.

La consegna per i bambini dell’Istituto Comprensivo n.2 è avvenuta nel plesso di Vina, alla presenza della dirigente Rita Troiani e delle maestre, mentre ai maestri sono stati consegnati i testi per gli alunni degli altri plessi, per un totale di 66 quaderni operativi.

Il Presidente Marc’Aurelio Rosana ha spiegato le finalità Kiwaniane e ha motivato la scelta di donare questi libri per sensibilizzare genitori, docenti e in generale l’opinione pubblica nei confronti della necessità di garantire in tutti i modi il diritto allo studio, affermando che ”tutti dovrebbero avere gli stessi strumenti e le stesse possibilità”.

La dirigente Rita Troiani ha ringraziato il Kiwanis per l’iniziativa anche a nome delle maestre e infine ha preso la parola l’immediato past presidente Calogero Monastra, durante il cui mandato si è pensato e maturato il service che poi è stato concluso nel nuovo anno sociale “La prima idea era quella di regalare dei libri per colorare ma confrontandoci con le maestre abbiamo favorevolmente accolto le loro necessità e abbiamo con grande piacere fatto uno sforzo in più per poter donare un quaderno operativo di grande utilità pedagogica”.

Per l’Istituto Comprensivo n.1 la consegna dei 28 libri è stata effettuata nel plesso di Via Roma. La dirigente Rosy Addamo ha ringraziato il Kiwanis per la lodevole iniziativa e ha rimarcato l’importanza di introdurre lo studio della lingua inglese in tenera età: “i bambini di 5 anni hanno una notevole plasticità che gli permette di assimilare e fare propri dei meccanismi linguistici più facilmente di quando crescono e può essere proficuo l’apprendimento di una lingua straniera. La comunità orlandina e lo stesso istituto vede inoltre la presenza di cittadini di origini straniere e il quaderno operativo ‘English Book’ oltre all’utilità pedagogica ed educativa assume un significato di apertura nei confronti di lingue e culture etnie differenti, altro aspetto sociale fondamentale”.

Il presidente Marc’Aurelio Rosana ha poi presentato il club di Capo d’Orlando, nato nel 1995, e alcune delle iniziative a favore dei bambini che si sono succedute negli anni, concludendo con una dedica ai ragazzi: “fatevi guidare dalla curiosità di imparare, divertendovi”.