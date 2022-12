Anche quest’anno, nonostante le avversità meteo che hanno messo a dura prova il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, con l’impegno di numerose squadre anche da diversi Comandi della Sicilia, si è celebrata la ricorrenza della Patrona, Santa Barbara.

La prima parte della celebrazione è avvenuta in cattedrale dove l’arcivescovo ha celebrato la Santa messa davanti alle autorità civili e militari, presenti anche il Prefetto di Messina, Dottoressa Cosima Di Stani e il Sindaco Federico Basile. Durante la celebrazione il primo dirigente del Comando di Messina Dott.Ing. Salvatore Tafaro, dopo il discorso di ringraziamento ha offerto all’arcivescovo un quadro raffigurante Santa Barbara.

Successivamente il Comandante provinciale ha fatto gli onori di casa all’interno della caserma Bevacqua di via Salandra, dove ha letto il discorso del Capo del Corpo e consegnato le benemerenze e le croci di anzianità al personale meritevole in servizio e in quiescenza, sempre davanti a tantissimi invitati civili e militari.