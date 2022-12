Capri Leone – Apriranno domani nel Comune di Capri Leone le porte dello “Spazio Gioco per bambini“, nei locali situati in Via Laganeto.

Si tratta di un servizio atteso dalla comunità caprileonese che, nell’attesa di ultimare le procedure per l’avvio dell’Asilo Nido, garantirà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30, spazi e attività ludiche per i bambini di età compresa fra i 18 mesi e i 3 anni.

“Come anticipato nei mesi scorsi, abbiamo avviato le procedure di affidamento dei lavori, i quali sono stati assegnati alla Cooperativa Coser – dichiara a riguardo l’Amministrazione Comunale -. La referente territoriale sarà, invece, l’assistente sociale Angelica Di Salvo, che ringraziamo per l’impegno. Già ieri ha incontrato i genitori dei 5 bambini, che attualmente usufruiranno del servizio.

Lo Spazio Gioco, però, prevede l’estensione fino a 10/12 bambini. Il nostro auspicio, insieme alla coordinatrice Di Salvo, è che tale realtà possa continuare a crescere e a consolidarsi, garantendo un servizio utile per la collettività”.