Circa 500 i migranti salvati nel corso di un’operazione SAR nella tarda serata di ieri. Viaggiavano a bordo di un peschereccio in acque internazionali quando sono stati intercettati e condotti da pattugliatori in diversi approdi della Sicilia orientale. Sessanta di loro, a bordo di una unità della Guardia di Finanza, sono sbarcati alle 11,30 di oggi al Molo Norimberga. Dopo il triage sanitario ed il primo soccorso, sono in corso le operazioni di prima identificazione, anche per appurare se tra i 60 migranti, tutti di sesso maschile, vi siano dei minori senza accompagnatore, e anche per approfondire le nazionalità. Da una prima ricognizioni provengonoda Bangladesh, Egitto, Paskistan e Siria.

Il sistema di accoglienza viene coordinato dalla Prefettura di Messina e vede l’apporto del Comune di Messina, Usmaf, Asp, forze dell’ordine, Croce Rossa, Save the Children ed associazioni di volontariato. FOTO:Archivio