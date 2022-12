Patti – Trasferire il mercato del sabato in centro. Il provvedimento, che dovrebbe ottenere il placet dell’assise cittadina prima della fine dell’anno, nasce dopo una serie di interlocuzioni con una delegazione di operatori economici, che durante i numerosi incontri con i vertici comunali ha più volte segnalato un «crescente disagio» e la difficoltà di svolgere la propria attività nella attuale localizzazione, preannunciando il rischio di un progressivo abbandono da parte di tutti gli esercenti.

Ad auspicare il trasferimento del mercato in centro anche l’associazione commercianti guidata da Gabriele Carcione, mentre in una vecchia relazione del Commissario ad Acta l’attuale localizzazione del mercato settimanale era già stata definita «un problema irrisolto» perché «eccessivamente distante dal centro abitato» e sprovvista di «servizi igienici».

Elementi, questi, ritenuti sufficienti dall’attuale esecutivo per tentare il trasferimento del mercato in via sperimentale già a partire da gennaio: «Servirà almeno un anno per verificare la concreta rispondenza alle diverse esigenze rappresentate dagli operatori economici e testare la compatibilità con la localizzazione del mercato nelle principali vie e piazze del centro urbano e del centro storico», è il commento dell’assessore Sidoti. Il nuovo comma inserito all’articolo 4 del Regolamento individua le nuove aree per l’esercizio, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2023, dell’attività settimanale di commercio con posteggio fisso e contiguo. Si tratta di piazza Cicerone, piazza Mario Sciacca, via Croce, largo dei Normanni, via Mazzini, piazza Marconi, piazza Sturzo, via Verdi, piazza Niosi, via Roma ed eventuali zone limitrofe.

La giunta si occuperà, inoltre, di determinare l’ampiezza complessiva delle aree, la localizzazione e l’articolazione dei posteggi, compresa l’eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari.

«L’obiettivo del trasferimento è duplice: da un lato – spiega Sidoti – vogliamo fornire una risposta concreta alle legittime richieste dei commercianti, dall’altro c’è la volontà di dare nuova linfa al centro cittadino». Nelle intenzioni dell’esecutivo anche l’istituzione in centro storico, tra le piazze Sturzo e Niosi, di un mercato alimentare dedicato alla vendita di prodotti biologici e a chilometro zero. Unico nodo da sciogliere, gli eventuali problemi legati alla viabilità cittadina: «Il periodo di sperimentazione ci consentirà di valutare l’impatto del mercato sul traffico veicolare e sulla tenuta del sistema parcheggi. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, insieme all’assessore Raffa – è il commento di Sidoti – stiamo ragionando sulla possibilità di istituire un servizio navetta tra il centro e il parcheggio di via Sant’Antonino». In ballo anche l’opzione di variare il giorno di svolgimento del mercato: «In commissione consiliare – riferisce l’assessore – è stata avanzata l’idea di far svolgere il mercato di domenica. È una soluzione da prendere in considerazione, poiché eviterebbe la sovrapposizione con altri mercati e alleggeriremmo la pressione sul traffico veicolare».