Dopo l’approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo, l’opera è risultata ammessa a finanziamento dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità nell’ambito di un bando volto a favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano nei Comuni con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti. Il progetto, presentato dal Comune di Patti nella primavera del 2021, è stato inserito nella graduatoria definitiva al 56esimo posto e finanziato per 1 milione di euro, autorizzando di fatto l’Ente di Palazzo dell’Aquila a procedere alla gara per l’affidamento dei lavori.

Il bando regionale prevedeva la possibilità di richiedere e ottenere finanziamenti per interventi di risanamento dei centri urbani mediante la rigenerazione urbana, la riqualificazione architettonica e il miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici di proprietà comunale (ad esclusione dell’edilizia residenziale e scolastica). Previste anche opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L’intenzione dell’esecutivo comunale è di procedere ad una riqualificazione di Palazzo dell’Aquila attraverso la messa in sicurezza dello storico edificio sede del municipio con la sostituzione di tutti gli infissi, il rifacimento della facciata, l’adeguamento dell’impianto elettrico e l’impermeabilizzazione della copertura, con l’obiettivo di restituire decoro allo storico palazzo sede della municipalità, su cui sono sempre più evidenti i segni del tempo.

L’ammissione a finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo dell’Aquila rappresenta un ulteriore passo verso la riqualificazione del centro storico, considerato anche che a pochi passi dalla casa comunale c’è palazzo Sciacca Baratta, i cui lavori di ristrutturazione sono già stati finanziati per un importo 1,7 milioni di euro. Nessun parere sul progetto e sulla fattibilità dell’opera dovrà essere rilasciato dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Messina, in quanto il Comune si è già dotato dello Studio di Dettaglio del Centro storico.