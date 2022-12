All’evento, in programma sabato prossimo e organizzato dal presidio Nebrodi dell’associazione Italia Nostra con il patrocinio del Comune di Patti, prenderanno parte anche la soprintendente per i Beni culturali di Messina Mirella Vinci e la funzionaria e storica dell’arte responsabile dell’alta sorveglianza Virginia Buta.

Nel corso dell’incontro Monica Cannillo, restauratrice di costumi antichi, esporrà con l’ausilio di alcune immagini le varie fasi di restauro dei costumi e dei manufatti della Gala del Senato, che rimarranno esposti al pubblico nelle sale dell’ex convento fino al 6 gennaio, in attesa di trovare una collocazione definitiva per l’allestimento di una mostra permanente. I costumi esposti sono stati restaurati grazie ai fondi stanziati per la realizzazione di progetti di democrazia partecipata, ma altri ne serviranno per completare il restauro dell’intera collezione: «Dopo quasi un anno da quando abbiamo lanciato la raccolta fondi per il completamento del restauro dei costumi storici, in parte finanziato con il progetto di democrazia partecipata dello scorso anno, è stata raggiunta – è il commento della responsabile locale di Italia Nostra, Angela Pipitò – la somma di quasi 1.400 euro, grazie anche all’impegno degli istituti scolastici e delle associazioni culturali del territorio».

Ma per riportare all’antico splendore l’intera collezione, composta da tre livree, un gilet e due cuscini con ricami in filato d’argento e oro, serviranno circa 2mila euro. «Considerato che si tratta di un bene culturale di proprietà del Comune, che ha l’obbligo di provvedere alla sua tutela e conservazione, come del resto ribadito dalla Sovrintendenza che ha l’alta sorveglianza per il restauro, rincresce – hanno commentato con un pizzico di rammarico i vertici dell’associazione – venire a conoscenza che non è stato previsto da parte della commissione competente nessun contributo per il progetto di restauro dei costumi da noi presentato nell’ambito della democrazia partecipata». Per i referenti del presidio Nebrodi si tratterebbe di una «occasione mancata». Da qui la richiesta all’amministrazione comunale di inserire in bilancio la somma utile al completamento del restauro, «per non rischiare di riportare nell’ombra, in cui sono state lasciate per decenni, le livree del Senato ancora da restaurare». Un appello è stato lanciato anche al consorzio Tindari-Nebrodi e alla Proloco di Patti.