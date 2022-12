Galati Mamertino – La Giunta Municipale di Galati Mamertino ha deliberato di fornire gli atti di indirizzo, per l’organizzazione della Festa della Zampogna 2022, al Responsabile del settore, cui ricadono i servizi culturali, turistici e promozionali.

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale galatese tenere la prossima Festa della Zampogna (nella foto una delle scorse edizioni), fissando la data della manifestazione per il 30 Dicembre 2022 all’interno del quadro degli eventi natalizi; viene riattivato un evento importante per il paese di Galati Mamertino, basato su una sentita tradizione locale e su una significativa presenza di suonatori di zampogna.

Il Festival della Zampogna nel Comune galatese, svoltosi negli anni passati, ha subito un’interruzione per via della pandemia, ma la volontà degli amministratori è quella di riattivare l’iniziativa, coinvolgendo i suonatori della zampogna della Sicilia e avvalendosi della collaborazione di Associazioni locali, impegnate nel settore, per una migliore organizzazione della manifestazione.

L’iniziativa è finalizzata a ravvivare e sostenere il legame fra il territorio comunale galatese e quello siciliano e la sua cultura, dando occasione a turisti e visitatori di conoscere, oltre alla zampogna, le bellezze di un paesaggio montano incontaminato e le eccellenze culinarie, per cui il Comune di Galati Mamertino è noto.

Il Responsabile del settore dovrà approvare gli atti di indirizzo, sulla base di queste proposte: proposta di costituzione di un Comitato di esperti, modalità di partecipazione, preventivo di spesa e ogni altra informazione utile e necessaria allo scopo.