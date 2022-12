Tre dosi di eroina venivano vendute al prezzo di due: era l’offerta, lanciata sui cellulari dei clienti abituali, da una banda di spacciatori sgominata dai Carabinieri del Comando provinciale di Catania che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone.

26, in tutto, gli indagati nell’operazione denominata “3×2”, scattata all’alba di oggi nelle province di Catania, Messina, Palermo, Enna, Cosenza e Benevento. Il Gip ha disposto la custodia in carcere per nove indagati e l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria per altri cinque. Nella stessa inchiesta sono stati denunciati in stato di libertà altre dodici persone.

I reati ipotizzati dal Giudice per le indagini preliminari sono, a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga.

Durante le indagini sono state arrestate in flagranza di reato 8 persone e deferite altre 3, nonché sono stati recuperati oltre 600 grammi di eroina. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, hanno consentito di scardinare un sodalizio attivo nel capoluogo e nei paesi etnei di Misterbianco, Adrano, Mascalucia, San Giovanni La Punta e Piedimonte Etneo. Secondo l’accusa, seguendo un preciso modus operandi, il gruppo si occupava della vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di partite di eroina, approvvigionando anche altre organizzazioni malavitose dell’hinterland.

Dall’indagine è emerso un articolato sistema di gestione del traffico di stupefacenti, i cui proventi illeciti, stimati in circa 3.000 euro al giorno, venivano reinvestiti nel mercato della droga, attraverso l’acquisto di circa 3 Kg di eroina al mese.

I soldi erano utilizzati per il mantenimento dei vertici dell’associazione e dei pusher, pagati con una sorta di “stipendio fisso” più una “commissione” sul quantitativo smerciato. In particolare, rivela la Procura di Catania, “il sodalizio, al fine di aumentare i volumi di vendita, inviava sui cellulari dei clienti abituali, delle vere e proprie “offerte promozionali 3×2” pubblicizzando la possibilità di acquistare tre dosi al costo di due.

A capo del sodalizio, secondo l’accusa, c’era Antonio Mannino, all’epoca detenuto agli arresti domiciliari, che attraverso i suoi due figli Domenico e Salvatore, gestiva il traffico illecito servendosi di molteplici sodali o gruppi criminali, ognuno avente una specifica area geografica di competenza.

L’indagine, mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, videoriprese e pedinamenti, ha portato alla luce l’operatività di uno stabile sodalizio criminale, strutturato secondo una precisa suddivisione territoriale e con una “cassa comune”.

Il sodalizio, con l’uso di telefonini forniti dai Mannino e muniti di Sim intestate a extracomunitari, avrebbe organizzato il traffico e l’approvvigionamento della droga, realizzando anche ‘sponsorizzazioni’ dell’eroina attraverso celati sms, come ad esempio proposte di 3 dosi di eroina al costo di 2, da qui il nome dell’indagine 3X2. Il sodalizio si sarebbe occupato sia della cessione al dettaglio sia di rifornire altri gruppi della provincia etnea come, ad esempio quello di origine rom sinti dei “camminanti” di Adrano.

In carcere sono finiti Giuseppe Arena, classe ’73, Vincenzo Cardillo, classe ’78, Gaetano Di Giovanni, classe ’75, Natale Ferrera, classe ’85, Riccardo Giuntolisi, classe ’62, Antonino Longo, classe ’81, Antonino Maida, classe ’59, Angelo Pagano, classe ’76, Pietro Santangelo, classe ’76.