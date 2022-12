Colapesce Dimartino e Levante. Anche l’edizione 2023 di Sanremo vedrà ai nastri di partenza artisti siciliani tra i big. Lo ha annunciato Amadeus domenica scorsa, rendendo noti tutti i nomi che prenderanno parte all’amata kermesse.

Gli autori di “Musica leggerissima”, oggi tra i più quotati cantautori del panorama musicale italiano degli ultimi dieci anni, hanno iniziato il loro percorso artistico prima in gruppo e poi come solisti in Sicilia. Le loro strade hanno poi raggiunto percorsi condivisi, firmando canzoni per Emma, Luca Carboni, Malika Ayane, Guè Pequeno, Irene Grandi, Arisa, Gaia. Hanno anche composto i recenti brani “Lo stretto necessario” cantato Levante con Carmen Consoli e “Bravi a Cadere”, cantato da Marracash. Non solo “Musica leggerissima”, insomma, che comunque rappresenta uno dei pezzi più belli ed orecchiabili degli ultimi Sanremo.

Colapesce è Lorenzo Urciullo, nato nel settembre 1983 a Solarino. Nel 2012 arriva per lui la Targa Tengo con l’album d’esordio “Un meraviglioso Declino”. Nel 2013 è stato citato dal prestigioso quotidiano inglese The Guardian come esempio di musica italiana da esportazione. NME lo ha definito come uno dei migliori prodotti pop in lingua non anglofona d’Europa. Nel 2019 il suo esordio come attore in “Stanno tutti male”, da lui scritto con Riccardo Goretti e Stefano Cenci.

Antonio Dimartino è nato a Palermo nel dicembre 1982. Esordise nel 2010 con “Cara maestra abbiamo”. Nel 2012 segue “Sarebbe bello non lasciarsi mai ma abbandonarsi ogni tanto è utile”. Nel 2015 ecco “Un paese ci vuole” chiaramente ispirato a “La luna e i falò” di Cesare Pavese. Nel 2019 esce “Afrodite”, quarto album.

A Sanremo 2023 ci sarà anche Levante, al secolo Claudia Lagona, nata a Caltagirone nel 1987. L’artista si è trasferita a Torino nel 2001, cinque anni dopo la morte del padre. Nel 2020 partecipò con il brano Tikibombom, classificatosi dodicesimo. Successivamente è stata pubblicata una versione acustica della canzone. Nel luglio 2020 esce Sirene, poi Vertigine. Nel maggio 2021 il singolo dall’Alba al Tramonto. Nel giugno 2021 pubblica “E questo cuore non mente”.