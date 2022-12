Messina – Chiuso l’iter processuale per i venticinque indagati, tra i quali i componenti della giunta di Renato Accorinti e i funzionari comunali, che vararono i bilanci e i rendiconti di Palazzo Zanca per tre anni, dal 2014 al 2016.

Decisa l’archiviazione per il “falso in bilancio”. Una decisione che è frutto della sentenza della Corte d’appello che il 12 novembre del 2021 ha assolto tutti i componenti della giunta Buzzanca anche loro finiti a processo, oltre ai funzionari comunali in carica in quel periodo e membri della giunta e del consiglio comunale dell’epoca che, a vario titolo, si erano occupati dei documenti contabili del Comune.

L’ipotesi di reato contestata era infatti la stessa ma riguardava gli anni dal 2009 al 2011. Proprio sulla scorta di quella sentenza il magistrato ha chiesto l’archiviazione nei confronti dei componenti della giunta Accorinti e la richiesta che stata accolto dal gip Pagana. Finisce quindi il processo per l’ex sindaco Renato Accorinti, gli ex assessori Guido Signorino, Gaetano Cacciola, Luca Eller Vainicher, Nina Santisi, Sergio De Cola, Daniele Ialacqua, Sebastiano Pino, Nino Mantineo, Tonino Perna, Patrizia Panarello e Filippo Cucinotta; i dirigenti comunali Antonio Cama (nella qualità di ragioniere generale), Salvatore De Francesco, Giovanni Bruno, Vincenzo Schiera, Riccardo Pagano, Maria Canale, Domenico Manna, Antonella Cutroneo e Calogero Ferlisi; gli ex revisori dei conti Dario Zaccone, Federico Basile, che oggi è sindaco di Messina, Giuseppe Zingales e l’ex direttore generale del Comune Antonio Le Donne.