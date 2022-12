Lo specchio di mare di fronte a Lampedusa ancora teatro di una tragedia che toglie il respiro. Due naufragi, dieci persone scomparsa tra le onde. Tra loro ci sono un neonato di soli quattro mesi e un bimbo di sei anni. Un’altra piccola, che aveva superato le difficoltà della traversata, è morta ieri pomeriggio all’hotspot sotto gli occhi della madre.

Dieci dispersi. Le speranze di ritrovarli in vita sono pochissime. E ieri sera un altro barcone è finito contro gli scogli. Qualcuno si è arrampicato sugli stessi scogli per salvarsi, altri hanno aspettato l’arrivo della Guardia Costiera.

L’URLO DI DUE GENITORI DISPERATI

Quando il barcone su cui viaggiavano si è ribaltato mentre la Guardia Costiera stava giungendo per il salvataggio, tutti gli occupanti sono finiti in acqua. Trentadue persone recuperate. Tra loro i genitori di due bambini. Urlavano disperati, imploravano di cercare i loro piccoli, ingoiati dal mare. Insieme ad altri. La madre non riusciva a smettere di piangere, il padre incredulo, sotto shock. Sul molo un giovane è stato intubato e trasportato al poliambulatorio.

LA VITTIMA DEL SECONDO NAUFRAGIO

Un uomo è morto annegato nel secondo naufragio, di ieri pomeriggio. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il barchino si è ribaltato e trentuno, tra cui otto donne, sono stati salvati. Sono disperse altre sei persone.

591 ANIME GIUNTE IN MENO DI 24 ORE

Intanto a Lampedusa sono 591 le persone che sono riuscite a sbarcare, complice anche le buone condizioni meteo.

FOTO: ARCHIVIO