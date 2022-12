Si accende il Natale a Patti e si rinnova la magia delle feste con un ricco calendario di appuntamenti che animerà la città per più di un mese.

Il ricco carnet degli appuntamenti, e delle iniziative per le festività natalizie, è ormai definito e prenderà il via l’8 dicembre con l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Marconi.

Il programma della rassegna dal titolo “Tradizione e Innovazione” promossa dall’assessorato Turismo, è assai variegato e include tra l’altro: mercatini, pista di ghiaccio, animazione e intrattenimento per ogni età, musica, mostre, parata di Natale e lo street food nel centro della città. Ma le manifestazioni si articoleranno anche nei quartieri del centro storico, dove sarà presente il presepe vivente (quartiere Polline), l’albero di Natale con l’uncinetto e la iniziativa adotta una stella (quartiere San Nicola); ed ancora le installazioni di presepi e alberi di Natale innovativi presso la vecchia pescheria e il quartiere San Michele, dove a realizzare delle manifestazione natalizie saranno gli studenti pattesi.

Inoltre, saranno installate le luci di Natale per le vie della città e, in ogni scala del centro storico, sarà collocata una stella di lana realizza in uncinetto.

Nonostante le ristrettezze economiche dell’ente a causa del piano di riequilibro, l’Amministrazione comunale pattese, ha voluto predisporre un calendario ricco di iniziative diffuse in città e che portasse l’atmosfera natalizia in giro nei quartieri, con una speciale attenzione per i cittadini più piccoli, ai quali sono state riservate numerose manifestazioni, nella consapevolezza che il Natale è una festa di gioia soprattutto per loro.