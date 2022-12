Sicilia – L’ANCI Sicilia ha richiesto per gli enti locali della Regione, in vista dell’avvio dell’iter parlamentare del Disegno della Legge di Bilancio 2023, una specifica attenzione finanziaria e normativa.

La richiesta dell’Associazione dei Comuni siciliani è emersa nel corso di un confronto fra ANCI Sicilia e deputazione nazionale, eletta in Sicilia, svoltosi Lunedì 5 Dicembre in videoconferenza; in questo incontro sono state presentate una serie di proposte emendative, a supporto della particolare condizione di fragilità finanziaria e organizzativa dei Comuni dell’isola.

In particolare si è partiti dalla richiesta di riproposizione della norma (DL n. 146 del 21 Ottobre 2021, convertito nella Legge n. 215 del 17 Dicembre 2021), che ha destinato ai Comuni della Regione Siciliana un contributo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, con il fine di “accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie”.

Fra le proposte di maggior rilievo, avanzate dall’ANCI Sicilia, vi sono inoltre: l’incremento, anche per il 2023, a 5 dodicesimi dell’anticipazione di tesoreria per gli enti locali (prevista dall’art. 222, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000); la sospensione della sanzione per la mancata compilazione dei questionari SOSE e comunicazione dei dati contabili; l’ampliamento dello strumento dello scavalco condiviso nei Comuni fino a 10.000 abitanti; la previsione, anche per Comuni con popolazione dai 5.000 ai 10.000 abitanti, di soluzioni normative che facciano fronte alle carenze di Segretari Comunali e favoriscano l’individuazione di tali figure, anche attingendo ai neoassunti, e la sospensione degli effetti degli indicatori di deficit strutturale per il Rendiconto di gestione 2022.

“Uno specifico intervento finanziario, a sostegno degli enti locali siciliani, si rende necessario anche in considerazione del peso maggiore che in Sicilia sta avendo la crisi legata all’aumento dei costi dell’energia” – dichiarano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente Presidente e Segretario generale dell’ANCI Sicilia -“.

“Sono necessari interventi normativi che sostengano i Comuni, nel sopperire all’assenza di professionalità capaci di intercettare le risorse per investimento finalizzate alla produzione di energia, anche attraverso le comunità energetiche e all’efficientamento della rete di pubblica illuminazione e del patrimonio immobiliare pubblico – aggiungono Orlando e Alvano -. Tutto ciò, evitando così che ci si ritrovi con avvisi per investimenti che escludono gli enti in condizione di criticità finanziaria, com’è avvenuto nel recente avviso C.S.E. 2022, per la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, tramite anche interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici comunali“.

“Riteniamo, a tal fine, quindi – conclude il Presidente ANCI Sicilia Orlando – di estrema urgenza la creazione di un tavolo interistituzionale, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per affrontare in maniera strutturale i problemi legati alle criticità finanziarie degli enti locali siciliani, alla presenza dei rappresentanti del Governo nazionale e del Governo regionale“.