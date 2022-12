Frazzanò – L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha concesso un contributo di 500 euro in favore della Biblioteca Comunale di Frazzanò, nell’ambito del progetto biblioteconomico della Regione siciliana.

La somma ottenuta dalla Regione Siciliana verrà utilizzata per l’acquisto di volumi, computer, materiale multimediale, scrivanie, armadi e scanner che serviranno per la Biblioteca Comunale; il contributo era stato richiesto dalla Giunta Municipale frazzanese e verrà inserito, nella parte di entrata, all’interno del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

L’Amministrazione Comunale ritiene così che si potranno ottimizzare a favore dell’utenza i servizi della Biblioteca, considerata come un utile strumento di approfondimento culturale per gli studenti e come un centro di aggregazione per i cittadini.