Pace del Mela – Ancora problemi idrici a Pace del Mela. L’anomala ondata di maltempo che sabato ha colpito anche il comune tirrenico, ha creato dei problemi anche agli impianti elettrici dell’acquedotto comunale.

Nell’immediatezza dal Comune hanno fatto sapere che fontaniere ha attivato altri pozzi per immettere nella rete idrica una maggiore quantità di acqua. Oggi a partire dalle 12.30 il servizio idrico è stato sospeso nelle zone di Pace centro e bassa. Una manovra resasi necessaria per poter dare acqua nelle zone di Camastrà e Torrecampagna.

Nel frattempo la Ditta incaricata del ripristino sta lavorando senza sosta per ripristinare la funzionalità elettrica dei motori dell’acquedotto, motori che sabato sono stati colpiti da un fulmine. Insomma l’Amministrazione guidata dal Sindaco Mario La Malfa sta lavorando in modo incessante affinchè la situazione torni alla normalità nel più breve tempo possibile.

“Purtroppo il guasto interessa sia le pompe principali che quelle secondarie -hanno dichiarato dal Comune- e, trattandosi di una violenta scarica atmosferica, per il ripristino sarà necessario portarle in officina, con tempi non preventivabili.”

Già ieri mattina era stata attivata la pompa di Bagnara “che però, da sola, non è sufficiente ad integrare la carenza idrica. Ciò comporta disagi nelle parti più alte del paese. Invitiamo, vista la situazione emergenziale, ad un utilizzo razionale dell’acqua. L’ufficio tecnico continua a monitorare la situazione e valuterà ogni intervento per ridurre al minimo i disagi per la popolazione. Ogni aggiornamento vi sarà tempestivamente fornito.”