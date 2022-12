Capri Leone – I Consiglieri di minoranza di Capri Leone Giorgio Caputo e Marika Sapone hanno presentato una nota, in riferimento al Consiglio Comunale dello scorso 28 Novembre e riguardante l’accantonamento del Fondo contenzioso del Consuntivo 2020 e 2021.

“Nell’ultima Seduta del Consiglio Comunale, tenutasi Lunedì 28 Novembre 2022, l’Amministrazione Comunale ha presentato una variazione di Bilancio – affermano i Consiglieri Caputo e Sapone – all’interno della quale, oltre a passaggi contabili relativi allo split payment, è stata proposta un’operazione contabile finalizzata a dare copertura finanziaria ad una rata di 94.000 euro, frutto di un ripianamento del disavanzo di 94.492,29 euro, approvato nella Seduta Consiliare del 26 Ottobre 2022, che l’Amministrazione ha deciso di dilazionare in 5 anni.

La proposta prevedeva la copertura dei 94.000 euro di disavanzo, mediante un’operazione di trasferimento di somme di 24.000 euro dal capitolo “altri contributi” e di 70.000 euro dal capitolo “Fondo contenzioso“. Proprio su quest’ultimo si è soffermata la nostra attenzione, in quanto poco meno di un mese fa, la Corte dei Conti con la Deliberazione n. 193 dell’8 Novembre 2022, ha esaminato il Consuntivo 2020, e relativamente al Fondo contenzioso afferma che “Il Comune ha sottostimato il Fondo di 141.597,62 euro rispetto all’accantonamento che avrebbe dovuto effettuare sulla scorta della valutazione eseguita dallo stesso, con illegittimo ampliamento della spesa per pari importo; e poi continua “Nel Bilancio di previsione 2021/2023 non si riscontra alcun accantonamento al Fondo contenzioso”. Questa analisi si riferisce al Consuntivo 2020, ma da una verifica da noi effettuata, il valore del Fondo contenzioso è il medesimo anche nel Consuntivo 2021, così come riportato dal prospetto di quest’ultimo.

Di conseguenza la carenza del Fondo contenzioso attualmente permane. Quindi il nostro ente, al fine di sanare l’illegittimità avanzata dalla Corte dei Conti, avrebbe dovuto continuare ad accantonare la somma indicata fino alla totale copertura della percentuale del rischio di soccombenza delle controversie in corso. Dopo aver esposto tutte le criticità dell’operazione contabile al Presidente del Consiglio e ai colleghi Consiglieri della maggioranza, abbiamo richiesto che il punto all’ordine del giorno venisse ritirato e fosse riproposto successivamente, tenendo conto dei principi di certezza e prudenza richiesti dalla Corte.

Riteniamo che tale variazione di Bilancio risponda a un principio di superficialità ed approssimazione, in totale contrasto con i principi di programmazione e lungimiranza da noi tanto auspicati e da altri decantati. Naturalmente la nostra attenzione sulla questione rimane alta e stiamo predisponendo tutta una serie di atti per chiarire e approfondire l’argomento”.