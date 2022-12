Ancora un rinvio per la riapertura della strada Provinciale 147 all’altezza del Faro di Capo d’Orlando.

Lo scorso mese era stata annunciata una riapertura a doppio senso di marcia per la fine del mese di novembre ma la panoramica che conduce a San Gregorio rimane ancora oggi chiusa.

Al momento sono in corso gli ultimi ritocchi per il completamento del tratto di sbalzo sul mare che si è voluto realizzare proprio nella curva del Faro. Sono infatti all’opera gli operai per il posizionamento della ringhiera.

Concluso in qualche giorno questo importante passaggio si procederà successivamente alla pavimentazione del marciapiede.

Questo consentirà di poter riaprire l’importante arteria a senso unico alternato con l’ausilio di un semaforo.

In settimana è previsto un incontro presso la Città Metropolitana di Messina per definire gli ultimi dettagli ma sembra ormai certo che prima di Natale la strada Provinciale 147 che da Capo d’Orlando conduce al Borgo di San Gregorio verrà riaperta al traffico sia veicolare che pedonale.