Venetico – Spazio al verde per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “S. D’Arrigo” di Venetico. Lo scorso 29 novembre 2022 infatti, a conclusione del modulo PON “Ri-Generiamo giardini” è stata inaugurata una fioriera messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Venetico e posizionata davanti la sede centrale, in via Nazionale.

Oltre agli alunni e ai docenti hanno partecipato all’evento, gli assessori del Comune di Venetico avv. Tiziana Alesci e ing. Salvatore Mezzatesta.

Nell’ “adottare” questo spazio, ornandolo di piante, gli alunni sono e saranno sensibilizzati alla manutenzione delle aree verdi urbane, attraverso un coinvolgimento attivo e duraturo, stimolo utilissimo per lo sviluppo e la cura del patrimonio comune. Alla fioriera è stata applicata una targhetta in cui si invitano i cittadini ad avere rispetto del verde, ed in generale del patrimonio della comunità.

Lo scopo del modulo, che fa parte del Progetto PON “Piano estate 2022”, svolto dalla prof.ssa Daniela Russo nel ruolo di esperta e dal prof. Domenico Pettineo nel ruolo di tutor, è stato quello di promuovere la consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite.

L’educazione allo sviluppo sostenibile si può considerare come un processo di continuo apprendimento, in cui l’umanità trova nuove maniere di convivere con il pianeta attraverso una vera e propria sfida ambientale, sociale ed economica. La salvaguardia dell’ecosistema non potrà realizzarsi compiutamente finché ogni singolo cittadino non si farà carico di operare costantemente nell’ottica dello “Sviluppo Sostenibile”. Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e i singoli cittadini, e questa nuova consapevolezza non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti.