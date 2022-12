Il punto della situazione sulla Sanità in provincia di Messina. Lo stato dell’arte e quanto c’è da fare. Le legittime istanze dei territori e il percorso da intraprendere per garantire un pieno e totale diritto alla salute.

Intercettato alla manifestazione di venerdì scorso in difesa dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, il Vice Presidente della Commissione Salute dell’Ars, onorevole Calogero Leanza, traccia un quadro preciso dei prossimi impegni.

Non soltanto l’Ospedale barcellonese, ma anche il San Vincenzo di Taormina e, nello specifico, il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo. Sul tavolo anche le questioni Mistretta, Sant’Agata di Militello e Lipari.

QUESTIONE CUTRONI ZODDA

“Abbiamo già calendarizzato per la prossima seduta (quella di domani, ndr), quando l’Assessore Volo renderà note le sue dichiarazioni programmatiche, la discussione sulla tematica “Cutroni Zodda”. L’Ospedale di Barcellona è fondamentale per un territorio che non può più sopportare continui scippi da parte del governo Nazionale e Regionale. Batteremo i pugni e non faremo sconti a nessuno, né alla maggioranza, né alle aziende sanitarie. Siamo pronti a batterci perché i diritti del territorio vengano rispettati”.

IL CENTRO CARDIOLOGICO PEDIATRICO DI TAORMINA

Altra tematica scottante per la sanità provinciale è quella legata al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo, ospitato all’Ospedale San Vincenzo di Taormina. “Sono già intervenuto sul tema con una interrogazione. E’ un presidio anch’esso fondamentale. Mi hanno scritto delle persone chiedendo di salvare un presidio che ha salvato la vita a tante persone. Là c’è una questione più complessa che riguarda lo statuto del centro: la sede sarebbe Palermo, distaccata a Taormina. Metteremo sul tavolo l’esigenza del territorio per mostrare rispetto verso tutta la Sanità Messinese”.

QUESTIONE CESARO’ E SAN TEODORO

Non solo ospedali, ma anche la necessità di garantire una rete sanitaria pienamente efficiente, a cominciare da medici di base e pediatri; “Durante la mia campagna elettorale, ho visto che i problemi sono tutti legati alla Sanità. Tutta la rete sanitaria in provincia di Messina è carente: basti pensare che non si trovano medici di base e pediatri. Faccio l’esempio di due comuni a me cari, come Cesarò e San Teodoro: lì manca un pediatra e il medico di base è stato mandato con una procedura provvisoria”.

GLI OSPEDALI NEBROIDEI E LIPARI

Tornando alla questione ospedali, poi, l’onorevole Leanza afferma: “Sant’Agata Militello, come l’Ospedale di Mistretta e l’Ospedale di Lipari devono tornare ad essere degli ospedali funzionali ed efficienti. Non è più possibile attendere a lungo per una ecografia. E poi la questione scintigrafie: manca il reagente. Beh, nel 2022, quasi 2023, questo non è più tollerabile”.