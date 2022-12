Mestre batte Capo d’Orlando al termine di una partita in cui la squadra di casa dura praticamente solo due quarti. La squadra paladina gioca un buon primo tempo, ma dagli spogliatoi rientra una squadra con poca intensità difensiva e poca precisione al tiro. I ragazzi di coach Robustelli crollano così dopo 20’ con tanti rimpianti per una partita che “poteva essere” ma di fatto “non è mai stata”.

Per fortuna si torna in campo subito nel turno infrasettimanale valido per l’11° turno di campionato: Mercoledì Orlandina di scena al PalaCremonesi di Crema contro i padroni di casa.

Capo d’Orlando – Mestre 58-78 (13-23, 32-37, 44-61)

Capo d’Orlando: Sandri 10 (2/7, 1/3), Laganà 10 (1/5, 2/6), Baldassarre 8 (4/9, 0/1), Binelli 8 (1/5, 2/6), Passera 7 (3/5, 0/2), Klanskis 7 (3/6, 0/1), Vecerina 6 (1/6, 1/4), Okereke 2, Triassi (0/1, 0/3), Telesca ne, Tonarelli ne, Pizzurro ne. Coach: Robustelli

Mestre: Conti 20 (1/1, 5/6), Di meco 14 (6/8, 0/1), Rossi 13 (5/5, 1/3), Caversazio 10 (4/4, 0/3), Bortolin 9

(4/8), Pellicano 5 (1/4, 1/2), Sebastianelli 4 (2/3, 0/2), Mazzucchelli 3 (0/3, 1/3), Sequani, Musco, Zampieri.

Coach: Ciocca

L’approccio al match dell’Orlandina è complicato, con i ragazzi di coach Robustelli che trovano poco il fondo della retina nel primo quarto. Sono i canestri di Klanskis, Vecerina, Passera e Baldassare a sbloccare Capo d’Orlando, ma due pesantissime triple dell’ex Conti chiudono i primi 10’ di gioco sul 13-23. Nel secondo quarto i padroni di casa provano a cambiare le cose e grazie a un break 10-2 firmato da Klanksis, Passera, Binelli e Sandri si va negli spogliatoi sul -5, 32.37. Al rientro dalla pausa lunga Mestre aumenta l’intensità difensiva mentre Capo d’Orlando di fatto scompare, così la Gemini ha vita facile portando a casa la partita con minuti d’anticipo sulla sirena finale.