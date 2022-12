Il match di cartello di giornata se lo porta a casa la Nebros che batte con merito la Nuova Igea Virtus che recrimina per un episodio dubbio relativamente alla mancata concessione di un calcio di rigore. Le immagini però darebbero ragione al direttore di gara. Il fallo sembra infatti cominciare fuori area.

Nebros in vantaggio con Sciotto con un bel colpo di testa su azione d’angolo. Raddoppia Carrello, ma per l’arbitro è fuorigioco. Nel secondo tempo, barcellonesi che giungono al pari con Isgrò e continuano ad attaccare. Poi un bel contropiede avviato da Gatto porta in rete Carrello, ancora di testa. Il tris lo firma Pontini. A Carrello viene poi annullato il gol del possibile poker.

Sorrisi a bella posta anche per il Milazzo che batte la Leonzio per 4-2 grazie a una quaterna di Kari al 48’, 58’, 68’ (su rigore) e 76’ che ribalta il doppio vantaggio degli ospiti con le reti nel primo tempo con Carbonaro e Muzzo.

Vittoria anche per la Jonica che batte 2-1 la Virtus Ispica. Rete all’8’ di De Jesus, pari di Cavallo tre minuti più tardi e raddoppio ancora di De Jesus.

Solo pari per il Taormina a Modica, dove l’incontro si conclude a reti inviolate. Cade invece in casa il RoccAcquedolcese che cede per 0-2 al Siracusa in virtù delle reti messe a segno nella ripresa da Savasta e Giordano.

Gli altri risultati: Palazzolo – Comiso 0-0, Real Siracusa – Acicatena 0-1, Santa Croce – Mazzarrone 0-3

(FOTO: C. Germanà)