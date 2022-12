San Marco d’Alunzio – Si è concluso con un pareggio pirotecnico 3-3 il big match tra Rosmarino e Aluntina, valido per la nona giornata del Campionato di Prima Categoria Girone C e disputatosi al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone.

L’Aluntina si è portata nella ripresa avanti di 2 reti, ma è stata poi raggiunta nel finale dagli avversari; per la formazione di San Marco d’Alunzio sono andati a segno Andrea Collura, Basilio Monastra e Marco Lima, mentre per il Rosmarino le reti sono state siglate da Rosario Iuculano, Antonello Barca e Tony Arcuri.

Il Rosmarino rimane in testa alla classifica con 25 punti, seguito a 4 lunghezze dall’Aluntina; nel prossimo turno entrambe le formazioni giocheranno in casa, rispettivamente contro Tortorici e Futura Brolo.

L’Aluntina passa subito in vantaggio al 4′ con uno splendido gol di Andrea Collura; il centrocampista aluntino salta con una finta il difensore Mantegna e dopo batte il portiere locale Bologna con un gran tiro a giro, che si infila all’incrocio dei pali. Risponde il Rosmarino all’8′ con una punizione dal limite di Iuculano, che viene bloccata a terra dal portiere ospite Caruso. I locali pareggiano i conti al 35′ con lo stesso Iuculano, che supera Caruso con un colpo di testa. Il Rosmarino va vicino al vantaggio al 41′ con Arcuri, che impegna Caruso in corner.

Anche ad inizio ripresa l’Aluntina va in gol; al 48′ Basilio Monastra approfitta di un errore di Mantegna e sigla il momentaneo 2-1. Al 63′ Marco Lima segna il tris con un penalty. Il Rosmarino si getta in avanti per recuperare l’incontro. Al 60′ Barca manda a lato da buona posizione; lo stesso Barca accorcia le distanze al 75′ con un preciso diagonale. Il 3-3 arriva all’84’ con Arcuri; nell’occasione i calciatori ospiti protestano per un presunto fuorigioco dell’attaccante del Rosmarino, ma il direttore di gara La Malfa di Palermo concede regolarmente la rete.

Nello stesso Girone da segnalare la vittoria dell’Orlandina per 3-1 nel derby contro il Tortorici; l’incontro è stato deciso dalle reti di Restifo, Praticò e Di Marco. Invece nel Girone D il Città di Galati rimane in testa alla classifica con 26 punti, ma viene raggiunto dall’Aquila Bafia. La formazione galatese pareggia 0-0 a Lipari, mentre l’Aquila riesce a imporsi 2-1 in casa contro l’OR.SA. Promosport grazie alle reti di Puliafito e Castellino. In questo raggruppamento successi anche per Sinagra e Sfarandina. Il Sinagra ha battuto 3-2 il Monforte San Giorgio, con le reti di Radici, De Gregorio e Spinella, mentre la Sfarandina si è imposta in trasferta 3-0 sulla Folgore Milazzo, con i gol di Marino, Conti Nibali e Mangione.