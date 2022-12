Valle del Mela – Il giorno dopo è tempo di conta dei danni anche nella Valle del Mela. I Sindaci dei comuni che ieri sono stati colpiti dalle criticità dovuti al maltempo alluvionale battutosi sulla zona tirrenica oggi sono alle prese con la risoluzione delle criticità.

Pace del Mela è alle prese invece con dei danni che si sono registrati agli impianti elettrici dell’acquedotto comunale. Sono stati attivati altri pozzi per immettere nella rete idrica una maggiore quantità di acqua, ma tuttavia l’Amministrazione invita la cittadinanza, vista la fase critica, ad un utilizzo maggiormente razionale. I tecnici comunali stanno monitorando tutte le criticità sul territorio. Il personale preposto è al lavoro anche per ripristinare la frana a Madrevecchia/Torrecampagna.

Il Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino fa sapere invece che il suo territorio ha retto bene l’ondata di maltempo. Certo, anche qui ci sono stati momenti di grave sgmento e paura determinati dall’eccezionale nubrifagio.

“Ci siamo attivati immediatamente -ha dichiarato il Sindaco- e siamo intervenuti, in moltissime situazione di difficoltà e pericolo, grazie all’opera dei volontari della Protezione Civile Apcarsè, degli agenti della Polizia Municipale e del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. Possiamo affermare che, a parte alcuni allagamenti ed a parte qualche piccola frana (o smottamento), il nosto territorio ha tenuto bene e che, fortunatamente, non sono stati registrati i gravi disagi e gli importanti danni, che hanno, purtroppo, interessato altre parti del territorio provinciale. Ringraziamo, per il lavoro svolto in una situazione di evidente difficoltà, i volontari dell’associazione di protezione civile Apcars, gli agenti della Polizia Municipale ed il personale dell’Ufficio tecnico, per i tantissimi interventi, effettuati in tutte le situazioni di criticità segnalate e/o accertate, e per la vigilanza effettuata sul territorio.

Continueremo a vigliare e monitorare il territorio, al fine di verificare se ci sono state altre situazioni di criticità e pericolo ed intervenire per la loro eliminazione.”

Situazione sotto controllo a San Pier Niceto e Santa Lucia del Mela.