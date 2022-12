Nel giorno dopo, come accadde già nel novembre 2011, a Barcellona Pozzo di Gotto splende il sole e la città conta i danni e si lecca le ferite.

Il nubifragio di ieri ha causato ingenti danni sul territorio comunale cittadino. Frane sulle strade collinari. Una frana si è abbattuta sulla strada che, dalla Chiesa del Carmine, conduce al cimitero. Stesso discorso ad Acquaficara. Le forti piogge di ieri hanno messo la città a ferro e fuoco. Tantissimi gli allagamenti, numerosissime le richieste di aiuto. Esercizi commerciali in difficoltà con l’acqua che, in qualche caso, ha provocato danni davvero ingenti. Via del Mare, a un certo punto, sembrava un fiume in piena.

Emblematica la foto di Piazza Duomo attraversata da un fiume di fango.

Gli allagamenti hanno ancora una volta messo paura a Barcellona Pozzo di Gotto: Via Roma, via Mandanici e persino Via Marconi interessate dall’acqua che scorreva a più non posso. E il cielo continuava a non promettere nulla di buono. Panico a Sant’Antonio, dove i residenti si sono ritrovati ancora una volta a fronteggiare lo straripamento delle saie con il fango lungo la Statale e nelle abitazioni al piano terra. Un incubo che torna ciclicamente e che necessita al più presto di correttivi.

Un’anziana era rimasta nella sua casa in vicolo Palermo con il fango che continuava a salire. E’ stata salvata dall’amore dei suoi familiari che hanno sfidato tutto pur di metterla al sicuro. Momenti di panico con la mente che è andata inevitabilmente a quel 22 novembre 2011 quando la città fu letteralmente violentata dal fango.

Adesso è il momento di contare i danni, di stilare quel triste resoconto al quale purtroppo le nostre popolazioni si stanno abituando da più di un decennio a questa parte. Ma abituarsi non vuol dire rassegnarsi. Ci rifletta chi di dovere.