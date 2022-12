Messina – In considerazione dei messaggi di allerta relativi all’ondata di maltempo che ha colpito il territorio provinciale e, in particolare, a seguito di forti piogge che hanno interessato la zona tirrenica, la Prefettura ha disposto l’attivazione del Comitato Operativo Viabilità (COV), in ragione della chiusura del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Barcellona Pozzo di Gotto e Falcone, e del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), dalle ore 17,45 circa di ieri fino a cessate esigenze, al fine di coordinare tutti gli interventi necessari a risolvere le eventuali criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni metereologiche.

La Prefettura di Messina fa il punto dei soccorsi nella giornata di ieri: “Al riguardo, i Sindaci della provincia erano già stati allertati nel pomeriggio con circolari prefettizie sul quadro di previsioni meteorologiche relative ai preannunciati eventi di rilevante intensità di cui all’Avviso regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico n. 22337 dalle ore 16,00 del 3 dicembre 2022 fino alle ore 24,00 del 4 dicembre 2022.

In particolare, è stato richiesto agli amministratori degli enti locali di assumere, nell’immediatezza, ogni iniziativa necessaria alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, predisponendo tutte le misure previste dalle proprie pianificazioni di emergenza, atte ad evitare qualsiasi pericolo per la popolazione, provvedendo, altresì, alla costituzione dei C.O.C.

In sede di Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Messina, sono state acquisite le notizie relative alle criticità riscontrate sul territorio, monitorando la situazione relativa alla viabilità con particolare riferimento alle strade provinciali e statali interessate in alcuni casi da frane o smottamenti, la circolazione ferroviaria, sospesa per allagamento di alcuni tratti, la fornitura di energia elettrica e specifici casi di segnalazioni urgenti di intervento.

Al CCS, coordinato da questa Prefettura, partecipano i vertici della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Polizia Ferroviaria, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polstrada, della Guardia Costiera, della Città Metropolitana di Messina, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio di Messina, dell’ANAS e del Consorzio Autostrade Siciliane.

Alle ore 21,30 la situazione è in netto miglioramento. La circolazione ferroviaria è ripresa, così come anche la viabilità autostradale. Permangono criticità dovute a frane e smottamenti sulle arterie stradali statali e provinciali, rispetto alle quali sono in corso interventi per rimuovere i detriti. In particolare risultano, allo stato, non transitabili la SP 96 e la SP 93 e la Statale 185″.